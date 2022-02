DIRECT SPORT – Ligue 1 (9e j) : USMO-AS Rejiche affiche de la poule B, l’US Tataouine pour la 1ère place de la poule A

En attendant les deux clasicos CS Sfaxien-Espérance et C.Africain-Etoile, reportés à mars prochain, l’affiche de la 9e journée de la première phase du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, prévue ce week-end, opposera l’US Monastir, leader de la poule B, à l’ES Rejiche, 3e, tandis que l’US Tataouine lorgne la première place de la poule A.

L’US Tataouine qui partage la deuxième place du groupe A avec le CS Sfaxien (13 points), profitera des engagements africains de ce dernier et de l’Espérance de Tunis, pour rejoindre la tête du classement, à l’occasion de la réception du CS Hammam-lif, dernier (5 points).

Les locaux tenteront de continuer sur leur lancée et de signer leur deuxième succès de suite et le cinquième de la saison qui leur permettrait de partager le leadership du groupe, même provisoirement, avec l’Espérance de Tunis qui affrontera l’Etoile du Sahel, samedi à Radès, dans le cadre de la 3e journée de la phase de poules de la Ligue des champions.

De leur côté, les visiteurs devront négocier un déplacement périlleux à la recherche de leur deuxième victoire de la saison après sept journées sans, afin d’amorcer leur opération sauvetage à six journées de la fin de la première phase.

Même objectif pour l’ES Hammam-Sousse (8 points) et l’ES Metlaoui (6 points) en lutte pour le maintien, qui affronteront respectivement le CA Bizertin (10 points) et l’US Ben Guerdane (12 points).

L’ES Hammam-sousse qui compte un match en retard face à l’Espérance de Tunis, tentera de s’approcher du trio de tête en accueillant, samedi, le CA Bizertin qui a besoin de rachat après deux deux défaites consécutives, tandis que l’US Ben Guerdane espère décrocher les trois points de la victoire, dimanche, aux dépens l’ES Metlaoui pour s’installer sur le podium et conforter ses chances de qualification aux Play-offs.

Dans la poule B, le leader monastirien (18 points) offrira, dimanche, l’hospitalité à l’ES Rejiche (3e, 10 points) avec l’objectif de conforter son invincibilité et de consolider sa position en tête du classement. Mais elle aura affaire à un adversaire qui cherche à son tour de prolonger sa série de cinq matches sans défaite et de rester en course pour les play-offs.

Ce match sera précédé samedi de deux rencontres opposant des clubs du bas du tableau. L’ES Zarzis (7 points) qui vient finalement de signer son premier succès de la saison, recevra le CS Chebba (4e, 9 points), dans l’objectif de s’éloigner de la dernière place, mais elle risque d’échouer devant une équipe qui prétend à une place sur le podium.

Dans l’autre match entre équipes se partageant le même nombre de points, l’AS Soliman tentera de profiter de l’avantage du terrain pour se détacher de son adversaire l’O.Béja et s’approcher du trio de tête.

Poule A

Samedi 26 février

A Tataouine:

US Tataouine – CS Hammam-Lif

A Hammam-Sousse:

ES Hammam Sousse – CA Bizertin

Dimanche 27 février

A Ben Guerdane:

US Ben Guerdane – ES Metlaoui

Dimanche 6 mars 2022

A Sfax:

CS Sfaxien – Espérance ST

Classement: Pts J G N D BP BC Diff

1. Espérance ST 16 7 5 1 1 10 3 +7

2. Club Sportif Sfaxien 13 7 4 1 2 7 4 +3

. US Tataouine 13 8 4 1 3 10 10 0

4. US Ben Guerdane 12 8 3 3 2 7 6 +1

5. CA Bizertin 10 8 3 1 4 7 8 -1

6. ES Hammam Sousse 8 7 2 2 3 6 6 0

7. Etoile S. Metlaoui 6 7 1 3 3 4 9 -5

8. CS Hammam-Lif 5 8 1 2 5 7 12 -5

Poule B

Samedi 26 février

A Zarzis:

ES Zarzis – CS Chebbien

A Soliman:

AS Soliman – O Béja

Dimanche 27 février

A Monastir:

US Monastir – AS Rejiche

Samedi 5 mars 2022

A Radès:

Club africain – ES Sahel

Classement : Pts J V N D BP BC Diff

1. US Monastir 18 8 5 3 0 7 1 +6

2. C. Africain 15 8 4 3 1 6 3 +3

3. AS Réjiche 10 8 2 4 2 7 7 0

4. CS Chebba 9 8 2 3 3 4 5 -1

5. AS Soliman 7 7 1 4 2 3 4 -1

. ES Sahel 7 7 1 4 2 3 5 -2

. O. Béja 7 8 2 1 5 5 7 -2

. ES Zarzis 7 8 1 4 3 2 5 -3