DIRECT SPORT – Coupe de la caf – CSS vs Zanaco (1-0) : Aymen Harzi offre une précieuse victoire aux siens

Le Club sportif sfaxien a arraché la victoire in-extremis face à la formation zambienne de Zanaco (1-0) en match comptant pour la première journée (Groupe A) de la coupe de la Confédération africaine de football (CAF), disputé dimanche soir au stade de Radès.

Le seul but de la rencontre a été signé Aymen Harzi à la 90+5.

Dans l’autre match du groupe, les égyptiens du Pyramids FC, entraînés par le tunisien Mouine Chaabani avaient battu Al Ahli de Tripoli par deux buts à un.

Lors de la deuxième journée, les sfaxiens affronteront dimanche prochain les libyens d’Al-Ahli de Tripoli pour le compte de la deuxième journée.

Ce dimanche, les sfaxiens, en bute à des difficultés financières et manquant cruellement de compétitions officielles en raison des restrictions liées au Covid-19, devaient impérativement remonter la ponte en essayant tant bien que mal de remonter la ponte en abordant de la meilleure des manières la coupe de la CAF en étant notamment privés des services de deux éléments importants dont Chris kwako, Mahmoud Ghorbe.

En première mi-temps, les deux équipes, qui avaient quitté la précédente édition en quarts de finale, maintenaient un assez bon rythme de jeu. Et se sont les sfexiens qui se montraient les plus entreprenants au niveau de l’attaque et affichaient une plus grande envie chez eux d’ouvrier la marque.

Le club de la capitale du sud butait néanmoins sur des Zambiens repliés en défense et guettant la moindre occasion pour contrer.

Les quelques tentatives offensives amorcées par Zanaco ne présentaient aucun danger pour les Tunisiens.

Ces derniers, conscients de l’importance de prendre l’avantage rapidement, passaient à la vitesse supérieur au dernier quart d’heure, mais leurs manœuvres restaient stériles.

Bilan; une modeste première période pour la formation tunisienne qui évoluait sur son terrain face au 10e du championnat zambien.

En seconde période, les zambiens affichaient le même déploiement défensif face à la pression exercée par les sfaxiens.

A la 54e, le coach sfaxien Costa lançait Firas Chaouat pour donner plus de profondeur à l’attaque tunisienne passant de 4-3-3 à un schéma en 4-3-2-1.

Le seul tir cadré intervenait à la 66e par le biais de l’algérien du CSS Hichem Nakache, mais le portier zambien Lameck Siam s’interposait.

Face à cette domination stérile, l’irakien Houssein Ali remplaçait Feres Neji pour espérer presser davantage et mettre en péril la défense de Zanaco.

Dans les dernières dix minutes du jeu, les blessures semblaient avoir raison des zambiens, ce qui ne manquait pas de casser le rythme des Tunisiens plus que jamais rués vers l’attaque.

Dans un dernier recours Paulo Costa jouer sa dernier carre ne lançant Ismail Diakité à la place de Walid Karoui, peu avant que les zambiens n’opéraient un deuxième changement plutôt tactique pour casser le rythme imposé par le CS Sfaxien.

Les cinq minutes de jeu additionnels apportaient du nouveau lorsque sur une faute de main dans sa surface de réparation de défenseur Peter Lakota commettait l’irréparable.

Aymen Harzi se chargeait de transformer le penalty et donner enfin un précieux avantage aux siens. Un but qui valait trois points pour son équipe.