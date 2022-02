Tunisie : La HAICA adresse une mise en garde à Radio “Diwan FM”

La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA) a adressé, mercredi, une mise en garde à la radio privée “Diwan FM” pour avoir diffusé une information fausse et mensongère.

La HAICA invite la chaîne de radio “Diwan FM” à éviter de diffuser des informations sans qu’elles aient été vérifiées auprès des personnes et autorités directement concernées.

La radio “Diwan FM” a diffusé une séquence vidéo de l’émission “Ici Tunis” (Houna Tounès), sous le titre “Transfert du siège du ministère de l’Intérieur et de l’ambassade de France de l’Avenue Habib Bourguiba” et ce, sur la page officielle de la radio sur Facebook et You Tube.