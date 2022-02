DIRECT SPORT – Ligue 2 (5e journée) : Programme et arbitres

Programme et arbitres des rencontres de la 5e journée de la Ligue 2 du football professionnel prévues les 5 et 6 février à partir de 14h (Tous les matchs à huis clos:

Samedi 5 février :

Groupe A :

ES Rades – Kalaa Sports Arb: Houssem Boulaares

Stade Tunisien – CS Bembla Arb: Sofien Ketat

SS Sfaxien – O Médenine Arb: Nabil Hammadi

Groupe B :

CO Transports – AS Menzel Ennour Arb: Walid Bennani

Jendouba Sport – ES Jerba Arb: Hamza Jaied

AS Djerba – JS Kairouanaise Arb: Mahmoud Ksiaa

Dimanche 6 février :

Groupe C :

EM Mahdia – AS Gabés Arb: Mejdi Belhaj Ali

AS Mehamedia – AS Oued Ellil Arb: Walid Ouni

O Sidi Bouzid – CS Msaken Arb: Mourad Jerbi

Groupe D :

SC Ben Arous – CS Tabarka Arb: Achref Harakati

CS Korba – Sfax Railways Arb: Bilel Rezgui

Stade Gabésien – EGS Gafsa Arb: Ahmed Dhaouadi