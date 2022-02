Tunisie : Des doctorants-chercheurs contractuels protestent devant l’Enseignement supérieur

Des doctorants chercheurs contractuels ont mené mardi matin, un mouvement de protestation devant le siège du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique appelant à rendre justice aux enseignants de l’Université de Kairouan.

Le chercheur et enseignant à l’Université de Kairouan, Malek Hajji, appelle à mettre fin à l’injustice subie par les enseignants des établissements universitaires relevant de l’Université de Kairouan et procéder à la réactualisation de leurs contrats et les signer conformément à la loi et à ouvrir une enquête à cet effet.

Hajji explique que la présidence de l’Université de Kairouan a modifié la formule contractuelle avec les enseignants titulaires d’un doctorat de l’université, dont le nombre s’élève à environ 90, et n’a pas respecté la circulaire officielle émise par le ministère de l’Enseignement supérieur qui comprend les détails et les critères des contrats.

Hajji a souligné que cette circulaire a fixé la durée du contrat avec les enseignants de cet établissement universitaire à 12 ou 24 mois, alors que l’Université de Kairouan a réduit la période du contrat à 10 mois, ce qui a entraîné une réduction des salaires des enseignants concernés.