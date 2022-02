DIRECT SPORT – Football : Crystal Palace exerce son option pour acheter le Français Mateta

L’attaquant international Espoirs français, Jean-Philippe Mateta, s’est engagé pour 4 ans et demi avec Crystal Palace, le club anglais ayant annoncé lundi avoir exercé l’option d’achat associée à son prêt entamé il y a un an.

Formé à Châteauroux, brièvement passé par Lyon, avant de se révéler au Havre (L2) et en Bundesliga, à Mayence, Mateta (11 sélections, 2 buts) avait été prêté pour 18 mois par le club allemand en janvier dernier.

Auteur de 27 buts en 75 matches avec Mayence, il avait connu des débuts timides en Premier League, mais il a joué les 6 derniers matches des Eagles, sous les ordres de Patrick Vieira, inscrivant deux buts et donnant une passe décisive.

“Arriver dans un nouveau pays, une nouvelle équipe et un nouveau championnat n’est pas facile, mais +JP+ a travaillé incroyablement dur pour obtenir sa chance et s’en saisir. Il a vraiment démontré les aptitudes, l’attitude et la détermination que nous cherchions, en plus de ses qualités naturelles”, a commenté, dans le communiqué, le président du club londonien, Steve Parish.