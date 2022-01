DIRECT SPORT – Ligue 1 : le championnat reprend ce week-end

Le championnat de Ligue 1 du football professionnel reprendra ce week-end avec au programme la première journée retour de la première phase, annonce la Fédération tunisienne de football, lundi.

Cette décision intervient deux jours après l’élimination des Aigles de Carthage par le Burkina Faso, en quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2021), organisée au Cameroun.

Voici le programme de la 1ère journée retour :

Groupe A :

Espérance de Tunis – ES Hammam Sousse

CS Hammam-Lif – US Ben Guerdane

CA Bizertin – US Tataouine

ES Métlaoui – CS Sfaxien

Groupe B :

Olympique de Béja – ES Zarzis

AS Rejiche – Club Africain

CS Chebba – US Monastir

Etoile du Sahel – AS Soliman