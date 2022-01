La Poste tunisienne annonce une nouvelle grève

Le secrétaire général de la fédération générale de la poste n’a pas écarté la possibilité de décréter une nouvelle grève dans le secteur et ce à partir du 22 mars prochain.

Et d’ajouter que les revendications les plus importantes du secteur sont l’activation du règlement de base et du fonds social ainsi que certains accords centraux et régionaux qui n’ont pas été mis en œuvre, en plus de fournir des ressources humaines et des équipements de travail.

Les employés de la Poste tunisienne ont observé une grève de deux jours, les 19 et 20 janvier derniers.