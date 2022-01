DIRECT CAN 2022 – Aigles Carthage : éliminer les Etalons pour passer au dernier carré

Les Aigles de Carthage tenteront de décrocher une place dans le dernier carré de la Coupe d’Afrique des Nations (Cameroun-2021), à l’occasion du quart de finale qui les opposera aux Etalons du Burkina Faso, samedi au stade Roumédi Adjia à Garoua, à partir de 20h00.

Le onze national, dont c’est la 20e CAN de suite, tentera de rééditer sa performance de l’édition dernière en Egypte (3e place), et d’aller le plus loin possible dans ce tournoi, dans l’objectif de décrocher un titre continental qui lui échappe depuis l’édition de Tunis-2004.

La Tunisie sera néanmoins confrontée lors de ce tour à l’équipe qui l’avait éliminée en quarts de finale du tournoi de Gabon 2017, un bien mauvais souvenir que les protégés de Mondher Kebaier tenteront de faire oublier à travers une belle performance, ce samedi à Garoua.

Contrairement au dernier match des huitièmes de finale remporté aux dépens du Nigeria (1-0), les coéquipiers de Youssef Msakni, critiqués pour leur prestation du premier tour, aborderont cette rencontre avec beaucoup plus de confiance, ayant récupéré de surcroit plusieurs de leurs éléments rétablis du Covid-19.

Ils auront affaire à un équipe burkinabè qui a peiné pour arracher sa qualification aux dépens du Gabon aux tirs au but (7-6), mais qui compte dans ses rangs de bon éléments qui ont été décisifs lors de ses quatre derniers matches du tournoi, à l’image de Bertrand Traore (Aston Villa/Angleterre), Issa Kaboré (Troyes/France) et Edmond Tabassouba (Bayer Leverkusen/Allemagne).

Le staff technique national tentera à cette occasion de faire la différence grâce à un groupe discipliné qui compte une ligne défensive des plus performantes, un milieu de terrain bien organisé, de bonnes individualités en attaque tels que Youssef Msakni et Naim Sliti et des joueurs opportunistes tel que Seifeddine Jaziri.

Il devra néanmoins composer avec un effectif amoindri à cause du Covid-19, même si le groupe dont il dispose actuellement est largement suffisant pour échafauder son schéma tactique, après le rétablissement de cinq joueurs clés, à savoir Aymen Dahmene, Ali Maaloul, Ghailène Chaalali, Tohann Touzghar et Ali Abdi

Ces derniers ont déjà pris part à la séance d’entrainement effectuée jeudi sous la conduite de l’entraineur adjoint Jalel Kadri, et dont l’accent a été mis sur le volet technico-tactique qui a été décisif face au Nigeria.

Le match sera dirigé par l’arbitre botswanais Joshua Bondo.