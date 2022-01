Tunisie- enregistrement fuité : l’amiral Akrout dévoile l’implication des services de renseignement

L’amiral Akrout à la retraite et ancien conseiller du président Béji Caïd Essebsi a déclaré que les appels présumés entre Zine Abidine Ben Ali et un certain nombre de hauts fonctionnaires et de personnalités influentes dont le contenu a été publié par la BBC n’ajoutaient rien de nouveau par rapport à ce qui s’est passé le 14 janvier 2011, soulignant que la lecture initiale du contenu des pourparlers ne devrait pas être arrêtée, mais devrait être lue entre les lignes en ce qui concerne le moment de sa publication, et la sélection de sections spécifiques.

L’amiral Akrout a fait allusion à un lien entre le service de renseignement britannique le Mi6, soulignant que ceux qui connaissent l’islam politique comprennent bien les raisons de la publication de ces enregistrements par ma BBC.