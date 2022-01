Parti Alliance pour la Tunisie : la participation à la consultation nationale permettra de rectifier le processus politique

Le parti Alliance pour la Tunisie a estimé que la participation à la consultation nationale offre aux citoyens l’opportunité d’exprimer librement et directement leurs attentes et leurs propositions sur des questions vitales.

Le but étant, selon le parti, de rectifier le processus et de mettre un terme aux mesures exceptionnelles conformément au calendrier annoncé par le président de la République Kais Saied.

Le parti appelle le président de la République à s’assurer de la participation des organisations sociales et des parties politiques à la deuxième phase de la consultation qui se déroulera en présentiel dans les régions et les délégations, afin d’en élargir le champ et d’en garantir la réussite. Ces derniers ne doivent pas être impliqués dans le système qui a échoué, soutient, toutefois, le parti.

Dans un communiqué publié à l’issue de la réunion de son bureau politique mercredi, le parti Alliance pour la Tunisie invite les tunisiens et tunisiennes à participer massivement à la consultation nationale soit à travers la plateforme électronique ou les rencontres qui auront lieu dans toutes les délégations du pays.

Dans un tout autre registre, le parti met en garde contre “l’apparition d’entités politiques hors du cadre légal qui n’hésitent pas à tenir des conférences de presse et à participer à des rassemblements, consacrant l’anarchie et faisant tomber leurs auteurs sous le coup de la loi”.

D’après le parti, il faut lutter contre cette anarchie et faire appliquer la loi à la lumière des mesures prises pour circonscrire la propagation du coronavirus. Ceci outre l’accélération de l’amendement des deux décrets portant organisation des partis et des associations et des activités politiques et civiles.