DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Temps froid et chutes de neige à partir de ce soir

Le temps sera froid vers la fin de cette journée, suite à l’arrivée de masse d’air polaire froid. Cela entraînera une baisse significative des températures dans la plupart de régions accompagnée de chutes de neige ce soir et jeudi 13 janvier, dans le gouvernorats de Siliana, de Kasserine, de Jendouba, de Béja, de Zaghouane et du Kef.

Selon un bulletin de suivi publié, mercredi, par l’Institut National de la Météorologie (INM), des pluies temporairement orageuses et parfois abondantes sont prévues sur le nord et les régions de l’est. Elles gagneront, jeudi et vendredi, la plupart des régions de l’est et seront accompagnées de chutes de grêle sur certains endroits.