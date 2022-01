DIRECT CAN 2022 : il faut bien négocier le premier match face au Mali (Kebaier )

Le sélectionneur national, Mondher Kebaier, a souligné l’importance de bien débuter la Coupe d’Afrique des Nations de football, à l’occasion du premier match des Aigles de Carthage face au Mali prévu mercredi à Limbé (Cameroun) à partir de 14h00 (Groupe F).

“Le premier match de la compétition reste toujours important aussi bien au niveau du résultat que sur le plan psychologique”, a indiqué Kebaier lors de la conférence de presse d’avant-match, reconnaissant que “la confrontation s’annonce très disputée face à un sérieux prétendant qui possède des qualités aussi bien au niveau individuel ou collectif”.

“Nous devons être prêts à 200 % pour bien négocier ce premier match, en jouant notre jeu et en imposant notre identité”, a-t-il ajouté.

Concernant les conditions de séjour, le coach national a estimé que “ces conditions sont difficiles mais plusieurs joueurs sont habitués à ce genre de situations dans les compétitions africaines et nous devons faire avec”.

“Nous ne sommes pas là pour nous plaindre des conditions de séjour ou des entrainements, nous sommes venus pour jouer les premiers rôles et aller le plus loin possible dans cette compétition”, a-t-il lancé.

“Nous devons être prêts mentalement, tactiquement et techniquement afin de représenter dignement la Tunisie”, a-t-il ajouté.

Concernant le gardien de but qui sera titulaire mercredi face au Mali, Kebaier a indiqué que le staff technique a déjà fait son choix à la lumière des prestations des gardiens lors de la Coupe arabe et des aptitudes de chacun des quatre portiers retenus.

De son côté, le joueur Montassar Talbi a affirmé que “les joueurs ont commencé à s’adapter aux conditions de séjour et du climat et se sont bien préparés pour le match face au Mali dont la victoire reste leur premier objectif dans cette compétition”.

Il a indiqué que “tous les joueurs se portent bien et s’apprêtent à aborder la rencontre dans les meilleures dispositions afin de laisser une très bonne impression et d’envoyer un message fort”, ajoutant que le groupe attend le retour du capitaine Youssef Msakni qui vient de se rétablir du Covid-19, pour apporter son expérience et donner le plus escompté.