Tunisie – Terrorisme : Une étude met à nu les modes de recrutement des jeunes

Les groupes terroristes ont recruté durant l’année 2014 à 2015 près d’une centaine d’élèves et de lycéens en Tunisie, selon une étude qui a été publiée mercredi 22 décembre 2021.

Préparée par le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) en collaboration avec le Syndicat nationale des journalistes tunisiens (SNJT) et le Centre tunisien de recherche et d’études, l’étude indique que le nombre d’élèves impliqués dans des affaires terroristes est passé de 154 en 2014 à 241 en 2015.

Les chiffres indiquent que les recrutements se font de plus en plus en milieu scolaire et universitaire ces dernières années.

Elle montre aussi que les femmes ont commencé à intégrer les groupes terroristes en 2013 où elles participaient à la logistique. Elles sont par la suite orientées vers l’organisation des attentats kamikaze et vers la direction de groupes terroristes. Ces femmes ont même été recrutées en 2014 pour être les “servantes” des djihadistes en Syrie.