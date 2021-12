DIRECT SANTÉ – Coronavirus : La 8e journée de vaccination intensive sera organisée samedi 25 décembre 2021

La 8e journée de vaccination intensive sera organisée samedi 25 décembre à partir de 8h jusqu’à 16h dans les centres de vaccination répartis sur tous le territoire qui seront annoncés ultérieurement, a souligné le ministère de la santé.

Le ministère a précisé dans un communiqué publié mercredi, que la 8e journée de vaccination intensive concerne toutes les personnes âgées de 12 ans et plus pour recevoir la première, la deuxième ou la troisième dose de vaccination.

S’agissant de la première dose de vaccination, le ministère de la santé a indiqué que toutes les personnes appartenant à cette tranche d’âge, inscrits ou non inscrits peuvent se faire vacciner.

La deuxième dose de vaccin anti covid-19 cible les personnes ayant reçu la première dose à condition d’avoir été convoquées par sms pour la deuxième dose ou celles qui ont été vaccinées par la première dose depuis un mois.

La 3e dose cible les personnes ayant déjà reçu une convocation et qui ne se sont pas présentées aux rendez vous, ou celles qui ont reçu la deuxième dose depuis plus de 5 mois et les personnes qui ont été vaccinées avec Johnson depuis deux mois ou plus.

Selon le ministère, la femme enceinte ne peut accéder à la vaccination qu’après 5 mois de la grossesse à la date de la vaccination, lit-on dans le communiqué.