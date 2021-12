Kasserine : Les agents de l’usine de papier alfa en sit-in

Les agents et travailleurs de l’usine de la Société nationale de cellulose et de papier alfa (SNCPA) à Kasserine ont observé, lundi, un sit-in de protestation, appelant à ” sauver la société de la faillite ” et s’opposant à ” sa concession au privé “.

Une source syndicale à la SNCPA a indiqué à l’Agence TAP, que ce mouvement de protestation intervient pour contester “la détérioration de la situation financière et sociale de l’usine, à l’arrêt depuis trois ans, après l’acquisition en 2019 d’une chaudière thermique d’une valeur de 6,4 millions de dinars auprès d’une entreprise turque et qui s’est avérée dysfonctionnelle”.

La SNCPA a poursuivi l’entreprise turque en justice, suite au désengagement de cette dernière d’effectuer les travaux de réparations nécessaires, révèle la source, ajoutant que “la SNCPA, entreprise publique, a convenu de la réparation avec un fabricant italien, néanmoins, l’autorité de tutelle n’a pas fourni les fonds nécessaires à cette opération”.

La même source a estimé que ” ce désengagement de la part des autorités publiques d’allouer les fonds nécessaires aux travaux de réparation tient lieu d’une politique délibérée qui vise à la fermeture de la SNCPA, avant de la concéder au privé “.

La SNCPA, qui emploie 900 travailleurs directs dont 150 cadres et contribue à 6000 emplois indirects, se retrouve depuis 2008 en proie à des problèmes techniques et commerciaux, en cause de la vétusté de ses équipements et de ses unités de production.