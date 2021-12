Tunisie : 3e rencontre arabe sur le traitement médiatique de la pandémie de Covid-19

Des universitaires et des étudiants en sciences de l’information et de la communication se pencheront, du 20 au 22 décembre, sur le rôle des médias dans le traitement de la pandémie de Covid-19 et ce, à l’occasion de la 3e rencontre arabe qui aura lieu à Tunis.

Cette rencontre est organisée à l’initiative de l’Institut de presse et des sciences de l’information (IPSI), en collaboration avec l’Organisation Arabe des Technologies de l’Information et de la Communication, une organisation gouvernementale qui opère sous l’égide de la Ligue Arabe.

La première rencontre a été organisée par l’IPSI en 2019, tandis que le Laboratoire Etudes en Communication, Informations et Analyse de Discours de l’Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem, en Algérie, a organisé la deuxième.

Selon Jamel Zran, professeur à l’IPSI et vice-président de l’Organisation Arabe des Technologies de l’Information et de la Communication, cette rencontre vise à mettre en place une plateforme qui traite de plusieurs questions liées aux médias et à la communication, conjointement par les étudiants de troisième cycle, les professeurs et leurs homologues des pays arabes.

Cette plateforme permettra aussi aux étudiants de présenter les sujets de leurs mémoires et thèses et d’échanger à leur propos.

La rencontre démarrera, lundi, à l’Amphithéâtre Carthage Al-Hadetha de l’Université de la Manouba. Elle sera présidée par le ministre de l’Enseignement supérieur et de Recherche scientifique, Moncef Boukthir.