Tunisie : Le 11ème anniversaire de la révolution célébré dans plusieurs régions du pays

Les festivités du 11ème anniversaire de la révolution, célébré, à partir de cette année à la date du 17 décembre en remplacement au 14 janvier, ont pris place dans plusieurs régions du pays, notamment à Sidi Bouzid, Gabès, Bizerte, Tozeur et Siliana, avec une présence massive de médias nationaux et étrangers ainsi qu’un nombre de personnalités officielles.

A Sidi Bouzid, la Place de la Terre a constitué le point de départ des festivités dans le cadre d’un programme diversifié élaboré par le commissariat régional de la Jeunesse et les Sports, et qui s’étale sur deux jours. Au programme, des spectacles musicaux, théâtre de rue, activités sportives et des expositions culturelles.

Cette journée a également été marquée par l’inauguration de la première clinique privée à Sidi Bouzid et qui contribuera à appuyer le secteur sanitaire dans la région.

A Gabès, une cérémonie officielle de salut au drapeau tenue devant le siège du gouvernorat en présence du délégué chargé des affaires courantes ainsi que des responsables militaires et sécuritaires.

A Bizerte, des formations militaires et sécuritaires ont salué le drapeau national lors d’une cérémonie officielle organisée en présence du gouverneur de la région et des responsables locaux et régionaux.

A Tozeur, une cérémonie officielle a eu lieu à la Place de l’Indépendance en présence des responsables régionaux qui se sont rendus, ensuite, aux sépulcres des martyres de la région où ils ont récité Al Fatiha à leur mémoire.

Le programme de célébration de la fête de la révolution se poursuivra jusqu’à samedi à Tozeur, a indiqué le gouverneur de la région, avec au menu, diverses activités culturelles, sportives et d’animation.

A Siliana, les festivités liées à la commémoration de cet événement se prolongeront tout au long de la journée du vendredi à la Place Azzedine Alaïa, au centre culturel, à la maison de culture et au centre de l’enfance. Plutôt dans la journée, une cérémonie officielle de salut au drapeau a été organisée en présence du gouverneur de Siliana.