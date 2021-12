Tunisie : Le chef de l’Etat s’entretient avec son homologue algérien

Le président de la République Kais Saied a eu, mercredi après-midi, au palais de Carthage, un entretien en tête-à-tête avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune, suivi d’une séance élargie en présence des délégations des deux pays.

Cité dans un communiqué de la présidence, Saied a déclaré “cette visite historique ne manquera pas de donner un nouvel élan aux relations ” solides ” entre la Tunisie et l’Algérie”.

Au cours de ces entretiens, l’accent a été mis sur l’héritage culturel partagé par les deux pays ainsi que sur leur parcours militant pour la libération nationale.

Il a été également convenu de renforcer davantage les liens de ” fraternité ” et les relations de coopération qui unissent les deux pays dans divers domaines, et de réaliser un saut ” qualitatif ” vers une plus grande complémentarité et intégration stratégique. ”

D’après la même source, les deux présidents se sont félicités des accords qui seront conclus à l’occasion de cette visite, appelant à accélérer la tenue des prochaines échéances bilatérales.

Le président Tebboune est arrivé, cet après-midi, à Tunis, pour une visite d’Etat de deux jours. Il a été accueilli à son arrivée au pavillon présidentiel de l’aéroport international de Tunis-Carthage par le président Kais Saied.