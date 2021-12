La ville d’Hammamet accueillera du 12 au 18 décembre, les Masters mondiaux de pêche à la ligne, organisés par l’Université tunisienne de la pêche sportive et sous la tutelle de la Confédération mondiale de la pêche sportive et sous l’égide des ministères de la jeunesse et de la pêche sportive.

85 participant de six pays prendront part à la quatrième édition de ce championnat du monde, à savoir l’Allemagne, la Croatie, les Pays-Bas, l’Espagne et le Portugal, en plus de la Tunisie, pays hôte.