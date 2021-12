DIRECT SPORT – CAN-2021 : la CAF lance le compte à rebours à 30 jours du début de la 33e édition

La Confédération africaine de football (CAF) a lancé jeudi le compte à rebours, à 30 jours exactement du coup d’envoi de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021 (reportée à 2022) au Cameroun (9 janvier – 6 février).

“Dans 30 jours exactement, l’Afrique et le monde entier vibreront au rythme du spectacle offert par les meilleurs footballeurs du continent. Toutes les plus grandes stars d’Afrique, évoluant dans les meilleurs championnats de clubs africains, asiatiques ou européens auront pour seul objectif de soulever au soir du 6 février prochain, le prestigieux trophée de la Coupe d’Afrique des Nations”, a indiqué à l’instance continentale sur son site officiel.

Alors que plusieurs médias ont évoqué une annulation ou même une délocalisation du tournoi, la CAF est venue dissiper les doutes, en laissant entendre du maintien de la prochaine édition sur le sol camerounais.

“Pour la 33e édition du plus grand événement sportif africain, le spectacle se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022 dans le pays des légendes comme Roger Milla, Samuel Eto’o et Patrick Mboma, une première sur le sol camerounais depuis 1972”, souligne la CAF.

L’instance africaine a confirmé également le déroulement de la compétition dans “cinq villes et six stades, notamment les stades Olembe et Ahmadou Ahidjo à Yaoundé, le stade Japoma à Douala, le stade Kouekong à Bafoussam, le stade Roumdé Adjia à Garoua ainsi que le Limbe Omnisports Stadium”.

La CAF a cité le capitaine de l’équipe nationale Riyad Mahrez (Manchester City/ Angleterre), comme étant l’une des stars à suivre de la 33e édition, en compagnie de “Mohamed Salah, Sadio Mané, Pierre-Emerick Aubameyang, Sébastien Haller, Edouard Mendy, Afsha ou encore Sofiane Rahimi, même si la perspective de découvrir de nouvelles pépites est alléchante”.

Lors de la précédente édition en 2019, remportée par l’Algérie, 102 buts avaient été marqués en 52 matches soit une moyenne de (presque) deux buts par match, a tenu à rappeler la CAF.

Sur le plan médiatique, “en plus du grand nombre de stars impliquées, la compétition attire des médias du monde entier avec des journalistes de 59 pays qui ont postulé pour couvrir le tournoi. L’acquisition des droits par des diffuseurs du monde entier prouve que la CAN fait toujours partie des plus grands événements mondiaux.

“Le compte à rebours est en marche, le monde attend désormais que les stars livrent leur magie sur le sol camerounais”, conclut l’instance dirigeante du football africain.