Retour jeudi au temps pluvieux. Pluies éparses parfois orageuses prévues dans le nord et localement le centre. Elles seront parfois abondantes dans l’extrême nord (Bizerte, Nefza, et Tabarka). Nuages passagers sur le reste des régions.

Vents forts près des côtes et les bulletins de mise en garde restent en vigueur pour les activités de la navigation et de la pêche.

Températures en baisse. Les maximales oscilleront entre 10°c et 14°c dans le nord et les hauteurs, et entre 15°c et 19°c dans le reste des régions.