Sur les chaines radios et dans les médias, ils insistent dans leurs discours et leurs paroles pour #digitaliser et #innover le système sanitaire… Mais, dans la réalité et sur le terrain, ils mettent les bâtons dans les roues face aux plateformes #Tunisiennes de #Télémédecine (#Med.tn ; #Tobba.tn) sous-prétexte qu’il n’y a pas des décrets d’applications et d’un cadre légal régissant la pratique de la télémédecine en Tunisie.