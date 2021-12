Maroc – Omicron : Interdiction de toutes manifestations culturelles

Le Royaume marocain a décidé d’interdire tous les festivals et toutes les manifestations culturelles et artistiques, et ce en renforcement des mesures préventives nécessaires et afin de limiter la propagation du nouveau variant du coronavirus “Omicron”.

Le gouvernement marocain appelle les citoyens à adhérer fortement à “la campagne nationale de vaccination” et à poursuivre l’engagement responsable en prenant toutes les mesures de précaution, afin de préserver les acquis réalisés et contribuer au retour progressif à la vie normale dans le Royaume.

Le Maroc a décidé le 29 novembre dernier de suspendre tous les vols directs de passagers à destination du Royaume, pour une durée de deux semaines.