Tunisie : Le pass vaccinal est obligatoire à partir du 22 décembre 2021 pour l’accès à tous les établissements universitaires

Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a annoncé que le passe vaccinal concernant le coronavirus est obligatoire à partir du 22 décembre courant pour l’accès à tous les établissements universitaires.

Le ministère a indiqué dans un communiqué que tous les étudiants doivent parachever le processus de vaccination pour l’obtention du passe vaccinal dans les délais impartis.

Ce communiqué a rappelé que le décret-loi numéro 1 pour l’année 2021 en date du 22 octobre 2021 relatif au passe vaccinal, entre en vigueur à partir du 22 décembre 2021.

L’article 2 de ce décret-loi a dressé la liste des espaces ou le passe vaccinal est exigé dont notamment, les structures et sièges relevant de l’état, les collectivités locales et instances, les entreprises et établissements publics, les établissements éducatifs et universitaires et les établissements de formation professionnelles.