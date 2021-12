Kamel Déguiche souligne la nécessité de réviser la législation du sport

Le ministre de la jeunesse et du sport, Kamel Déguiche a souligné l’importance du cadre légal et réglementaire du sport et son rôle dans la promotion du secteur et du rendement de ses différentes structures.

S’exprimant, mercredi, à l’ouverture d’un colloque scientifique sur “La réalité et les perspectives des structures sportives”, Déguiche a mis l’accent sur la nécessité d’une révision générale et profonde de la législation du sport en vue de son adéquation avec les nouvelles mutations, notamment, internationales, tant au niveau de la pratique qu’à celui du financement.

Le ministre à, par la même, fait savoir que son département œuvre, par le biais d’une commission spéciales, à reformuler le projet de statut des structures sportives, sur la base d’une approche participative.

Le colloque organisé par l’Association tunisienne sur la législation sportive, ce mercredi, à la Faculté de droit et des sciences juridiques de Tunis, a traité diverses questions inhérentes à l’immunité sportive et à l’organisation et à la gestion des fédérations sportives, en présence d’experts et de juristes.