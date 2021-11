Union nationale des femmes tunisiennes (UNFT) : Appelle à l’audit des comptes de l’organisation

Des membres du bureau exécutif de l’Union nationale des femmes tunisiennes (UNFT) ont appelé, lors d’une conférence de presse tenue ce vendredi à Tunis, à la nécessité d’opter pour une gestion participative des décisions au sein de cette organisation et d’assurer la transparence au niveau de sa gestion financière.

La membre du Bureau Exécutif de l’union, Wissal Jaidi, a déclaré que cette rencontre n’a pas été organisée dans le but d’accuser sa présidente de corruption, mais uniquement pour réclamer la transparence au niveau de la gestion financière de l’organisation et impliquer les membres du Bureau Exécutif dans toutes les décisions, d’autant plus qu’il s’agit d’un droit garanti par le règlement intérieur et le statut de l’organisation.

Elle a ajouté que les deux tiers des membres du Bureau Exécutif, soit 10 membres sur 15 ont demandé l’accès aux documents relatifs à l’état financier de l’Union Nationale des Femmes Tunisiennes de 2016 à 2020, et tous les procès-verbaux qui concernent les décisions structurelles, administratives et financières, notant que malgré le fait que l’Union des femmes bénéficie d’un financement public (une subvention annuelle estimée à un million et 400 mille dinars et un financement des conseils régionaux), un certain nombre d’agents et d’employés n’ont pas été payés.

Il est à noter que la présidente de l’Union, Radhia Jerbi, a démenti hier, jeudi, ces accusations, arguant qu’en tant que présidente de cette organisation, elle est tenue de mettre en œuvre les décisions du bureau exécutif.