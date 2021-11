Tunisie : Plus de 15 recours déposés contre le décret présidentiel n°117

Plus de quinze recours ont été intentés contre le décret présidentiel n°2021-117 relatif aux mesures exceptionnelles, a fait savoir, jeudi 25 novembre 2021, le porte-parole du Tribunal administratif, Imed Ghabri.

Cité par l’agence TAP, Ghabri a expliqué que certains recours contestent la légitimité du décret présidentiel dans sa totalité. D’autres recours concernent des articles précis, à l’instar des articles portant sur la levée de l’immunité parlementaire et la suspension de toutes les primes et tous les avantages octroyés au président et aux membres de l’Assemblée des représentants du peuple, dont les travaux sont suspendus depuis le 25 juillet 2021.

Le porte-parole du Tribunal administratif indique que la plupart des recours ont été déposés par des députés et d’anciens membres de l’Assemblée nationale constituante (ANC), soulignant qu’une procédure d’enquête est en cours en vue de statuer sur ces recours.

Le président de la République Kaïs Saïed, rappelle-t-on, a émis, le 22 septembre 2021, un décret présidentiel portant sur de nouvelles mesures relatives à “l’exercice des pouvoirs législatif et exécutif en période d’application des dispositions exceptionnelles”.

Le même décret prévoit de maintenir suspendues toutes les activités du Parlement, de maintenir la levée de l’immunité parlementaire des députés et de suspendre toutes les indemnités et avantages accordés au président du parlement et ses membres.