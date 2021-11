Tunisie : Les diplômés du supérieur au chômage depuis plus de 10 ans revendiquent leur droit au recrutement conformément à la loi numéro 38

“Les diplômés du supérieur au chômage depuis plus de 10 ans s’orientent vers l’escalade de leur mouvement de protestation après une décision annoncée hier vendredi par le président de la république Kais Said portant sur la non application de la loi numéro 38 portant dispositions dérogatoires pour le recrutement dans le secteur public par tranches annuelles et consécutives”, a déclaré la porte parole des diplômés au chômage depuis plus de 10 ans Yosra Néji.

Néji a indiqué samedi que la rencontre qu’a eue vendredi le chef de l’état avec une délégation des diplômés sans emploi a constitué une déception, après l’annonce de la non application de cette loi, ajoutant que le président de la république s’était engagé auparavant à recruter les jeunes diplômés du supérieur au chômage depuis plus de 10 ans dans les sociétés communautaires qui seront créées par le biais de l’argent volé et récupéré par l’état.

Elle a souligné que les diplômés sans emploi n’ont aucune idée sur les création des sociétés communautaires et s’attachent à l’application de la loi numéro 38 sur le recrutement.

Néji a affirmé que ces diplômés sans emploi ont observé un sit-in à l’avenue Habib Bourguiba après l’entrevue avec le chef de l’état pour exprimer leur refus de cette décision, notant que des mouvements de protestations auront lieu dans plusieurs régions dans le pays.

A noter que le président de la république Kais said avait déclaré au cours de son entretien vendredi avec le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle Nasreddine Nsibi que la loi numéro 38 du 13 aout 2020 a été mise en place “comme outil de gouvernance pour contenir la colère et vendre les rêves et non pas pour être mise en exécution, signalant qu’aucun décret d’application n’a été publié dans ce sens”.

Le chef de l’état a mis l’accent sur “la nécessité de faire bénéficier les jeunes diplômés de recrutements réels leur permettant de créer des richesses dans un cadre juridique différent des illusions mensongères”.