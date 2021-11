Espace : Le vaisseau spatial Starship de SpaceX tentera un vol orbital début 2022

Le vaisseau spatial Starship de SpaceX envisage de tenter le vol orbital, dès janvier 2022, selon Elon Musk, le patron de SpaceX, qui enchaîne les défis les plus improbables.

Le vaisseau spatial et la fusée “Super Heavy” de SpaceX (collectivement appelés Starship) représentent un système de transport entièrement réutilisable conçu pour transporter à la fois l’équipage et la cargaison vers l’orbite terrestre, la Lune, Mars et au-delà. Une sa mission réussie, Starship sera le lanceur le plus puissant au monde jamais développé, avec la capacité de transporter plus de 100 tonnes métriques en orbite terrestre.

“Elon Musk a suggéré que ce tir pourrait avoir lieu dès les premiers mois de l’année prochaine, peut-être en janvier ou février 2022. Et pourquoi pas plus tôt, par exemple dès décembre 2021, ou même en novembre ?”, lit-on sur le site numerama.com.

La lancée doit avoir lieu, à la fin du chantier à Boca Chica au Texas, où est située la base privée de production, de test et de lancement de fusées appartenant à SpaceX (Côte est des Etats-Unis), près de la frontière avec le Mexique.

Ces dernières semaines, il y a eu l’essai de l’allumage d’un nouveau type de moteur dans l’étage supérieur de Starship, mais aussi l’actionnement de l’ensemble des six moteurs-fusées de cet étage.

Starship avait connu une intense phase d’essais en vol en début d’année, avec quatre tirs entre février et mai. Plus aucun autre vol n’a eu lieu à la suite de l’essai avec le prototype SN15, qui a réussi à décoller, faire ses manœuvres dans le ciel et atterrir sans encombre. Pour SpaceX, c’était le signe qu’il était temps de passer à l’étape d’après et essayer de tenir son calendrier ambitieux, selon la même source.

Une fois que toutes les parties de Starship sont assemblées (étage supérieur associé avec l’étage principal), l’ensemble sera immense avec un sommet culminant à 120 mètres. Le prototype mobilisera quelques dizaines de moteurs-fusées : ceux chargés de propulser l’étage supérieur, mais également ceux dédiés à l’étage principal.

Dans son programme, SpaceX prévoit un vol orbital partant de son centre d’essai texan avec une arrivée au nord-ouest de Kauai, l’une des îles de l’archipel d’Hawaï.

L’appareil survolerait alors un segment important de la Terre. En principe, le premier étage de la fusée rentrera à la base, tandis que l’étage supérieur se poserait au beau milieu de l’océan Pacifique, avec l’espoir de le poser sur une barge aménagée.