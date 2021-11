Tunisie : Le Collectif de défense de Samir Taieb dénonce une campagne de ” dénigrement “

Le Collectif de défense de l’ancien ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Samir Taieb, a dénoncé une “campagne de dénigrement” qui a visé son client et sa famille, avant et après son arrestation.

” Cette campagne est menée par des pages suspectes qui se sont installées à la place de la justice “, a fustigé le Collectif de défense dans un communiqué rendu public, mercredi soir.

Il est à noter que le premier juge d’instruction près le Tribunal de première instance de Jendouba a décidé, ce mercredi, de maintenir Samir Taieb, ainsi qu’un autre fonctionnaire, en liberté en attendant le parachèvement de l’enquête.

Par ailleurs, le Comité de défense a dénoncé le retard pris dans l’enquête ouverte sur le vol de la maison de Samir Taieb, appelant le ministre de l’Intérieur à intervenir immédiatement pour dévoiler les circonstances de cet incident.

Le 30 octobre 2021, le juge d’instruction près le Pôle judiciaire financier avait émis, des mandats de dépôt à l’encontre de l’ancien ministre de l’Agriculture Samir Taieb et de trois autres fonctionnaires des services administratifs du même département. Les quatre autres accusés dans une affaire de corruption financière et administrative au sein du ministère de l’Agriculture ont été maintenus en état de liberté.

Ils sont poursuivis dans le cadre d’une enquête pour des soupçons d’infractions commises en violation des dispositions législatives et réglementaires garantissant la liberté de participation et l’égalité des chances dans les marchés publics, sur fond d’appel d’offres relatif à des équipements informatiques au profit du ministère de l’Agriculture, selon un communiqué du bureau d’information du Tribunal de première instance. La transaction en question est d’une valeur de plus de 800 mille dinars, précise le communiqué.