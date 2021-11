Mondial 2022 : Cinq mille volontaires engagés et chaque visiteur sera détenteur d’une “carte supporter”

Le Conseil suprême qatari pour la remise et l’héritage poursuit ses efforts afin que la capitale du Qatar soit prête à temps pour accueillir les seize sélections arabes dont la Tunisie qui se disputeront la 10e coupe arabe-FIFA (Qatar 2021/28 novembre-18 décembre).

Le volontariat compte parmi les principaux axes des préparatifs engagés vu le rôle important des volontaires dans l’accompagnement des visiteurs, toutes catégories confondues, à l’intérieur comme à l’extérieur des stades.

A ce propos, la directrice exécutive de la communication au sein dudit conseil suprême, Fatma Naimi a indiqué avoir sélectionné cinq mille volontaires qui suivent actuellement une formation aux tâches qui leurs seront assignées dont la distribution cartes supporters et l’accompagnement des journalistes.

Et d’ajouter, dans une déclaration à l’Agence TAP, que ces volontaires sont à 85 pc constitués des citoyens et autres résidents de la capitale qatarie et à hauteur de 15 pc composés d’étrangers.

Concernant la billetterie, Naimi a qualifié de positive la cadence d’acquisition des billets, notamment, à l’approche de l’évènement, expliquant que le comité d’organisation procèdera à l’octroi d’une carte supporter qui est une carte intelligente obligatoire pour déterminer l’identité de chaque supporter et pour l’accès au stade avec le billet du match.

En outre, le comité d’organisation lancera une application sur Smartphone avant la coupe dont la finalité au même titre que la carte supporter est d’assurer une expérience unique pour les visiteurs.

Selon la directrice de la communication du conseil suprême qatari pour la remise et l’héritage, chaque supporter est tenu de réclamer sa carte de supporter directement après avoir réservé son billet pour le match et d’en recevoir le numéro via e-mail.

La carte supporter peut être délivrée via Internat, a-t-elle ajouté, expliquant que les parties concernées au niveau de l’Etat du Qatar se chargeront de la production des cartes supporter.

Par ailleurs, et conformément aux mesures préventives quant à la contamination par le Covid-19 et aux dispositions adoptées précédemment lors du mondial 2020 et des qualifications à la coupe arabe 2021.

“Chaque visiteur potentiel ayant parachevé les démarches relatives à la réservation d’un siège et à l’acquisition d’une carte supporter, sera en mesure d’entrer sur le sol qatari et le détenteur d’une carte supporter sera en mesure de profiter d’accès multiples à l’Etat du Qatar à condition d’avoir un passeport valide”, a encore indiqué la responsable.

Sur le plan environnemental, Fatma Naimi a noté que la coupe arabe constitue une étape sur la voie de la préparation au mondial 2022.

Selon elle, le comité d’organisation a veillé depuis le démarrage des travaux à ce que les projets lancés ne soient pas nocifs pour l’environnement.

“L’objectif premier du conseil suprême qatari pour la remise et l’héritage est celui de faire de l’édition 2022 du mondial une édition avec zéro émission de gaz carbonique”, a lancé Naimi.

Et d’insister sur le souci dudit conseil à diffuser une nouvelle culture dans la région basée sur la réduction des émissions de gaz carbonique générées par l’organisation de la coupe du monde et plus précisément dans la phase de construction des stades.

Dans le même sillage, la responsable à fait état de la création de vastes zones vertes dans les environs des stades et autres centres d’entraînement, lesquelles seront irriguées par des eaux recyclées ou traitées.

Environ 500 mille m2 de gazon, 5 mille arbres et 80 mille arbustes ont été plantés aux alentours des stades et dans les espaces publics à travers tout Qatar, a-t-elle fait savoir.