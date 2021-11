Mondial 2022 (Eliminatoire) : Le Brésil cherche une revanche contre l’Argentine après la défaite en Copa América

La qualification précoce du Brésil à la coupe du monde Qatar-2022 ne fait rien perdre à l’éclat du classico sud-américain contre l’Argentine, lors duquel la Selecao cherche une petite revanche après la défaite en finale de la Copa America contre son rival de tous les temps.

Les rivaux sud-américains, jusqu’ici invaincus, s’affronteront en duel pour la 14e journée des éliminatoires, au stade Bicentenrio, dans la ville argentine de San Juan.

Le Brésil mène avec 34 points (11 victoires et un nul) et possède la meilleure attaque (27 buts inscrits) et la défense la moins perméable (4 buts encaissés). L’Argentine, elle, figure à la deuxième place avec 28 points (8 victoires et 4 nuls).

Malgré le fait que la vie du Brésil est déjà rythmée par la Coupe du monde, Tite a clôturé la dernière séance d’entraînement avant le voyage en Argentine, lundi, ne diffusant que l’enregistrement d’images de l’échauffement dans la transmission de la chaîne de la Confédération brésilienne de football (CBF) sur YouTube.

Dimanche, l’entraîneur a présenté la formation probable qu’il alignera sur le terrain ce soir (20H30 locale) avec trois changements par rapport à la victoire contre la Colombie 1-0, vendredi dernier au Neo Qu?mica Arena, à So Paulo : le défenseur Thiago Silva , le milieu défensif Casemiro (suspendu) et l’attaquant Gabriel Jesus ont cédé la place respectivement à Eder Milit?o, Fabinho et Matheus Cunha.

Le principal changement dans cette équipe sera Neymar, car l’attaquant a ressenti une douleur à l’adducteur de la cuisse gauche à l’entraînement lundi et ne s’est même pas rendu à San Juan.

Son remplaçant le plus probable sera Vincius Jnior, qui évolue également sur le côté gauche. Ainsi, la sélection brésilienne comprendrait Alisson, Danilo, Eder Milito, Marquinhos et Alex Sandro ; Fabinho, Fred et Lucas Paquet ; Raphinha, Matheus Cunha et Vincius Jnior.

Parmi cette équipe probable, quatre joueurs étaient sur le terrain lors du dernier affrontement face aux Argentins, le 10 juillet dernier, un souvenir amer pour les Brésiliens. Ce jour-là, le Brésil a été surclassé par son plus grand rival 1-0, lors de la finale de la Copa America, à Maracan?. Danilo, Marquinhos, Fred et Lucas Paquet? ont débuté à Rio de Janeiro, tandis que Vin?cius J?nior est entré en seconde période en remplacement d’Everton Cebolinha.

Le but d’?ngel Di Maria a été synonyme du premier titre de son compatriote attaquant Lionel Messi sous le maillot de l’Albiceleste. La star ultime du Paris Saint-Germain (France) a été confirmée par l’entraîneur Lionel Scaloni comme titulaire.

Le numéro 10 s’est remis de blessures au genou, qui l’ont laissé hors des deux derniers engagements du club français. Préservé, il n’a joué que 14 minutes lors de la victoire 1-0 sur l’Uruguay, vendredi dernier, au stade Campen del Siglo, dans la capitale uruguayenne Montevideo.

S’ils battent le Brésil, les Argentins seront assurés de disputer le mondial, à condition que l’Uruguay, à la sixième place, ne batte pas la Bolivie au stade Hernando Siles de La Paz, également ce mardi (17h00 locale).

La formation argentine probable serait la même que lors de la finale de la Copa América : Emiliano Martnez ; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicols Otamendi et Marcos Acua ; Leandro Paredes, Giovani Lo Celso et Rodrigo De Paul ; Lionel Messi, Lautaro Martinez et ngel Di Mara.

La première rencontre post-Copa América aurait du avoir lieu le 5 septembre, mais le match à Neo Qu?mica Arena a été suspendu après cinq minutes de jeu, après que l’Agence nationale de surveillance sanitaire (Anvisa) et la police fédérale brésilienne aient interrompu le match.

La décision a été prise, selon Anvisa, parce que quatre joueurs de l’équipe argentine se sont rendus sur le terrain en violation d’une notice de l’agence les invitant à se conformer à l’isolement dans l’hôtel. Ils auraient omis de se conformer aux règles sanitaires brésiliennes pour contrôler la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19), selon lesquelles “les voyageurs étrangers qui ont transité par le Royaume-Uni, l’Afrique du Sud, l’Irlande du Nord et l’Inde au cours des 14 derniers jours sont interdits d’entrer au Brésil”.