Fête nationale de l’arbre : Kais Saied plante un olivier au lycée Ibn Rachiq

Le président de la République, Kais Saied, a planté un olivier au lycée Ibn Rachiq dans la ville d’Ezzahra dans la banlieue sud de la capitale, à l’occasion de la Journée nationale de l’arbre. Il s’agit du lycée où un professeur fut agressé avec un couperet et un couteau par son élève le 8 novembre dernier.

” L’Etat tunisien est comme cet arbre béni, son origine est ferme et ses branches sont dans le ciel “, a déclaré le Président de la République, voit-on dans une vidéo publiée sur la page officielle de la Présidence de la République .Saied a ajouté :

” Dans d’autres endroits, il y a ceux qui ne plantent pas d’arbres, mais sèment plutôt les graines de la discorde, mais les planter sera comme des palmiers qui sont vides et qui ont commencé à s’éroder… et ceux qui veulent frapper l’Etat tunisien et son unité et les espoirs de son peuple subiront un vent fort “.

Il a souligné qu’il préférait être dans ce lycée particulier aujourd’hui comme une déclaration et une preuve de son adhésion à la science et à une nouvelle pensée basée sur la liberté et la justice et non basée sur la division, la sédition, la rivalité et le fait de frapper la Tunisie de l’intérieur. Il a ajouté que cet arbre béni grandira au fur et à mesure que la jeunesse grandira et innovera dans tous les domaines..

Et que ” tous les miracles vides tomberont pour que la Tunisie reste verte malgré les tentatives de sédition et les tentatives désespérées de frapper son unité et de compromettre la santé des Tunisiens, leur éducation et l’Etat tunisien ” .Il a souligné que l’attention sera accordée à la réforme de l’éducation et qu’il travaillera à rendre la Tunisie bien meilleure malgré toutes les spéculations et les faussetés.

Il est à rappeler que le professeur d’histoire et de géographie, Sahbi Ben Slama, au lycée Ibn Rachiq d’Ezzahra du gouvernorat de Ben Arous, a subit le 8 novembre dernier une ” attaque brutale sans précédent ” avec un ” couperet ” et un couteau à l’intérieur de l’école, par l’un de ses élèves de 17 ans, ce qui a laissé un cas de mécontentement généralisé dans les milieux éducatifs et dans les organisations et structures professionnelles.