Eliminatoires Mondial-2022 (5e journée) : la Tunisie et l’Egypte en ballotage favorable

La 5e et avant-dernière journée du 2e tour des éliminatoires (Zone Afrique) de la Coupe du monde 2022 au Qatar, prévue jeudi, vendredi, et samedi, devrait permettre à t la Tunisie et à l’Egypte, en ballotage favorable, de valider leur billet pour le dernier tour (barrages), prévu en mars 2022, en ayant leur destin entre les mains.

Leader du groupe B avec l0 points , la Tunisie défiera à Malabo, son dauphin la Guinée équatoriale; dos au mur et sommée de s’imposer pour rester en course pour la qualification.

Les “Pharaons” avec le même nombre de points dans le groupe F, devront impérativement l’emporter à Luanda pour sceller leur qualification devant l’Angola, lanterne rouge avec 3 points.

Dans le groupe A, l’Algérie et le Burkina Faso, logés ensemble en tête du classement avec 10 points chacun, livreront un duel à distance, avant le match décisif qui les opposera le mardi 16 novembre au stade Mustapha-Tchaker de Blida (17h00), en clôture des éliminatoires.

Les “Verts” et les “Etalons” évolueront sur du velours, face respectivement face à Djibouti et au Niger, éliminés au terme de la 4e journée disputée en octobre dernier.

Le Nigeria, leader du groupe C (9 pts), qui possède une des meilleures attaques d’Afrique grâce à Kelechi Iheanacho et Victor Osimhen, n’est pas encore tiré d’affaire, puisqu’il devra encore batailler devant le Cap Vert, qui compte deux points de retard sur les “Super Eagles”.

Si le Cap Vert aura la faveur des pronostics en jouant à domicile face à la République Centrafricaine, le Nigeria est appelé à rester vigilant face au Liberia, capable du meilleur comme du pire.

Dans le groupe D, la Côte d’Ivoire, leader avec 10 pts, doit impérativement l’emporter face au Mozambique à Cotonou (Bénin), tout en espérant une défaite de son poursuivant direct le Cameroun (9 pts), en déplacement face au Malawi, pour composter son ticket pour le dernier tour.

Camerounais et Ivoiriens, en cas de victoire de l’une et l’autre équipe, se départageront lors de la 6e et dernière journée, mardi 16 novembre au stade de Douala (20h00).

Le Mali (Gr.E), qui reste sur deux victoires de rang face au Kenya (1-0 puis 5-0), aura une mission à sa portée, en se rendant à Kigali pour défier le Rwanda, lanterne rouge, dans l’objectif de conforter sa position de leader (10 pts). L’Ouganda, dauphin avec 8 pts, partira favori à la maison face au Kenya, pratiquement éliminé.

L’Afrique du Sud, leader du groupe G avec 10 pts, n’aura pas de difficultés pour conforter sa position en tête, en recevant à Johannesburg le Zimbabwe, bon dernier avec un seul point au compteur. Le Ghana d’André Ayew, 2e (9 pts), est appelé à l’emporter pour éviter l’élimination, en déplacement face à l’Ethiopie.

Le groupe J est reste le plus équilibré de ces éliminatoires, puisque les quatre équipes : Tanzanie (7 pts), Bénin (7 pts), RD Congo (5 pts), et Madagascar (3 pts), ont une chance de décrocher le fameux sésame. Le duo de tête sera avantagé, puisqu’il aura l’occasion de jouer à domicile. La Tanzanie recevra la RD Congo, alors que le Bénin accueillera Madagascar.

Pour rappel, deux nations ont assuré leur présence aux barrages, au terme de la 4e journée, il s’agit du Sénégal (Gr.H) et du Maroc (Gr.I).