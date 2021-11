Championnat du Qatar : Al-Sadd annonce le départ de l’entraîneur Xavi au Barça

La formation qatarie d’Al-Sadd, a annoncé vendredi sa décision de libérer son entraîneur espagnol Xavi Hernandez, pour diriger la barre technique du FC Barcelone (Liga espagnole de football), en remplacement du Néerlandais Ronald Koeman, limogé.

“Nous avons accepté le transfert de Xavi à Barcelone après le paiement de la clause de pénalité stipulée dans son contrat. Nous avons convenu avec Barcelone sur une coopération pratique à l’avenir. Xavi est une partie importante de l’histoire d’Al-Sadd. Nous lui souhaitons plein succès pour la prochaine étape”, a indiqué Al-Sadd dans un communiqué.

Koeman, dont le règne au Barça n’a duré que 14 mois, a été démis de ses fonctions, à l’issue de la défaite concédée la semaine dernière sur le terrain du Rayo Vallecano (1-0). Auparavant, il a concédé une défaite à domicile dans le “clasico” face l’éternel rival le Real Madrid (1-2). Le Barça a confié l’intérim à l’entraineur de l’équipe B, Sergi Barjuan.

“Xavi nous a indiqué il y a quelques jours son désir d’aller à Barcelone en ce moment particulier pour son club de cœur, nous avons compris et nous n’avons pas mis d’obstacle à son départ. Xavi et sa famille seront toujours les bienvenus à Doha et notre collaboration continue”, poursuit le communiqué.

Plusieurs fois annoncé, Xavi (41 ans), ancien capitaine du Barça, n’avait pas encore fait le grand saut. Cette fois, il a accepté de relever le challenge pour redresser un Barça en grande difficulté sportive (9e au classement de Liga, à 9 points du leader, et 2e de sa poule en Ligue des Champions avec deux victoires et deux défaites en 4 matches), et économique

alors qu’une vague de nouveaux talents venus de la Masia pointe le bout de

son nez.