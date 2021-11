Liga espagnole : convoité par Newcastle, l’entraîneur Emery annonce qu’il reste à Villarreal

L’entraîneur Unai Emery, convoité par Newcastle (Premier league anglaise) selon la presse, a annoncé mercredi sa décision de rester à Villarreal, pensionnaire de la Liga espagnole de football.

” Le Villarreal CF est ma maison et je suis engagé à 100% dans le club.

Honnêtement, je suis reconnaissant de l’intérêt porté par un grand club, mais je suis encore plus reconnaissant de pouvoir être ici.

C’est pourquoi j’ai communiqué à Fernando Roig (propriétaire et président du club) ma décision de continuer à faire partie de ce projet, poussé par l’engagement et le respect que je perçois de la part du club et des joueurs, qui est mutuel et réciproque”, a indiqué Unai Emery dans un message diffusé sur ses réseaux sociaux.

Convoité par le club anglais de Newcastle, 19e de Premier League et qui vient de limoger Steve Bruce le mois dernier, Emery (50 ans) a déjà affirmé mardi soir après la victoire 2-0 de son équipe sur les Young Boys de Berne en Ligue des champions qu’il n’a reçu aucune offre.

“Même s’il y a eu beaucoup de bruit hier dans un autre pays, il y a toujours eu au sein du club une transparence et une loyauté totales envers la famille Roig et mon équipe, et c’est pour moi la chose la plus importante”, a détaillé Emery.

Le coach de Villarreal, où évolue le défenseur international algérien Aïssa Mandi, a confirmé l’intérêt des “Magpies” : “Il y a eu de l’intérêt (de la part de Newcastle) mais j’ai passé toute la journée à penser à ce match.

Il n’y a pas d’offre. Je suis concentré sur Villarreal, je suis très heureux.

S’il y avait une offre, j’en parlerais au président.

En principe, je serai aux commandes dimanche prochain contre Getafe”.