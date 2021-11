Tunisie – Météo : Des pluies éparses attendues lundi

Des pluies éparses attendues, lundi, sur les côtes nord du pays, et pouvant concerner progressivement, le reste de gouvernorats de nord et localement le centre, durant la nuit. Ces pluies seront accompagnées de cellules orageuses sur les régions de Tabarka, Nefza et Bizerte.

Les températures seront en légère hausse et les maximales se situeront entre 23 et 28 degrés sur le nord et les hauteurs et entre 28 et 33 degrés sur le reste de régions.

Le vent soufflera fort près des côtes, avec une vitesse pouvant atteindre les 60 km/h, ce qui nécessite de faire preuve de vigilance. La mer sera très agitée à houleuse au nord.