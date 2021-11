Tunisie : Création de clubs inclusifs pour les élèves porteurs de handicap dans 12 écoles dans le gouvernorat de la manouba

Le président de l’Organisation tunisienne de défense des droits des personnes handicapées, Yosri Mazzati, a annoncé la création de clubs inclusifs pour les élèves porteurs de handicap dans 12 écoles primaires dans le gouvernorat de la Manouba, avant février 2022.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Mazzati a affirmé que cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un projet pilote visant à créer les premiers clubs inclusifs dans les écoles primaires de la région, en partenariat entre le ministère de l’Education, le Forum de Tunis pour la Représentation de la Jeunesse et l’Université Méditerranéenne de Formation à Marseille.”

Selon le président de l’organisation il s’agit de clubs de théâtre, de chant, de dessin, de lecture, d’environnement et de musique, notant que le but recherché est d’intégrer les personnes handicapées dans leur milieu scolaire, d’autant plus que les taux de handicap sont en hausse de manière significative, a-t-il estimé.

Le nombre d’élèves handicapés dans le gouvernorat de la Manouba est estimé à environ 60 élèves, répartis dans 16 écoles primaires.

Mezzati a déclaré que la fixation du calendrier de lancement du projet était l’une des recommandations les plus importantes émanant du forum des animateurs des clubs d’éducation sur la citoyenneté et la différence au primaire, qui a eu lieu les 29, 30 et 31 octobre à Hammamet (gouvernorat de Nabeul).

Il a ajouté que ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du programme ” Soyons actifs et actives “, a été lancé en juillet 2020, mais que la mise en œuvre de certaines de ses composantes a été retardée, notant que la prochaine phase connaitra la création de clubs d’intégration dans les gouvernorats de Gafsa et Médenine (prévu d’ici fin 2022), avec un financement de l’agence française pour le développement.

Dans le même contexte, il a ajouté que le forum a recommandé de former les enseignants et de publier un guide pédagogique pour les enseignants sur la manière d’inclure les personnes handicapées.