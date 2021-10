Pluies attendues sur les régions côtières de l’est. Elles seront parfois abondantes et accompagnées de grêle dans certains endroits du Cap Bon. Elles gagneront progressivement le Sahel.

Temps nuageux dans le reste des régions. Vents forts près des régions côtières de l’est. Mer agitée à très agitée dans l’est du pays. Elle sera ondulée dans le nord. Les températures maximales varieront entre 15°c et 20°c dans le nord et le centre et entre 21°c et 26°c dans le sud.