Coupe de la Confédération (tour préliminaire additionnel) : résultat du tirage au sort

Le tirage au sort du 2e tour préliminaire additionnel de la Coupe de la Confédération africaine de football effectué mardi au Caire, a donné lieu aux rencontres suivantes (aller entre le 26 et 28 novembre, retour entre le 3 et 5 décembre) :

Zanaco (Zambie) – Binga (Mali)

Simba SC (Tanzanie) – Red Arrows (Zambie)

TP Mazembe (RD Congo) – Marumo Gallants (Afrique du Sud)

ASEC Mimosas (Cote d’Ivoire) – GD Interclube (Angola)

FC Nouadhibou (Mauritanie) – Coton Sport (Cameroun)

US Gendarmerie Nationale (Niger) – DC Motema Pembe (DR Congo)

AS Otoho (Congo) – Gor Mahia (Kenya)

APR (Rwanda) – RS Berkane (Maroc)

Tusker (Kenya) – CS Sfaxien (Tunisie)

Hearts of Oak (Ghana) – JS Saoura (Algérie)

Rivers United (Nigeria) – Al-Masry (Egypte)

Stade Malien (Mali) – Ahly Tripoli (Libya) ou Biashara United (Tanzanie)

Al-Ittihad (Libye) – Enyimba (Nigeria)

AS Maniema Union (RD Congo) – Pyramids (Egypte)

LPRC Oilers (Liberia) – Orlando Pirates (Afrique du Sud)

Royal Leopards (Eswatini) – JS Kabylie (Algérie)

NB : le match retour entre Ahly Tripoli (Libye) et Biashara United (Tanzanie) n’a pas eu lieu, en raison de l’impossibilité des Tanzaniens de se déplacer pour la Libye. En effet, la délégation tanzanienne n’a pas reçu l’autorisation de survoler le Soudan et le Soudan du sud. Au match aller, les Tanzaniens s’étaient imposés (1-0).