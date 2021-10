La FIFA décaisse 6 MDT en faveur de la FTF pour les travaux de l’hôtel et du centre médico-sportif

La Fédération internationale de football (FIFA) a décidé d’allouer une enveloppe de 6 millions de dinars à la Fédération tunisienne pour l’achèvement des travaux de l’hôtel et du centre médico-sportif de la fédération, a annoncé la FTF, lundi 25 octobre, sur sa page officielle facebook.

La FTF précise qu’après avoir présenté tous les dossiers techniques et administratifs ainsi que les études de faisabilité des deux projets et après des visites de terrain et des séances de travail communes avec la FIFA, l’instance internationale a donné son accord pour l’octroi de cette subvention qui permettra à la fédération tunisienne d’achever les travaux restants dans les plus brefs délais.