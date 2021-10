Tunisie : Le théâtre de l’opéra revient avec un nouveau spectacle” Gala Lyrique”

Le Théâtre de l’Opéra de Tunis présentera le mardi 26 octobre à la grande salle de l’opéra à la cité de la culture son nouveau spectacle ” Gala lyrique ” en partenariat avec l’Institut Culturel Italien de Tunis.

Fruit d’une collaboration entre l’Associazione Internazionale Delle Culture Unite et L’Orchestre Symphonique Tunisien, ” Gala Lyrique ” sous lma direction de Lorenzo Tazzieri et avec la participation des solistes Maria Simona Cianchi ( Soprano ) Alessandro Goldoni ( Tenore ) embarquera le public dans un voyage de lyrisme poétique autour des plus grands airs lyriques de Verdi et de Puccini ou encore Madame Butterfly, la Traviata, Manon Lescaut et la Forza del Destino, avec leurs mélodies tantôt oniriques tantôt dramatiques, de lyrisme poétique.

Les billets sont en vente en ligne ou à partir du guichet installé à la Cité de la Culture Chedli Klibi de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h30.

Le théatre de l’opéra informe le public de se munir obligatoirement de l’attestation de vaccination complète et de masques.