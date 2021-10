Tunisie – Météo : Brumes locales le matin et ciel nuageux ce mardi

Brumes locales durant les premières heures de la journée puis ciel passagèrement nuageux .

Les nuages seront plus intenses sur le nord et les zones côtières avec pluies éparses et parfois orageuses l’après-midi.

Le vent sera généralement modèré et sa vitesse ne dépasse pas les 40 km/h au sud et la mer sera agitée dans le golfe de Gabés et peu agitée dans le reste des régions côtières.

Les températures maximales seront comprises entre 18 et 23 degrés dans le nord et les hauteurs et entre 23 et 28 degrés ailleurs.