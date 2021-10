Ligue 1 (1ère journée-Gr A) : L’US Tataouine bat le CA Bizertin 2-1

L’US Tataouine a battu le CA Bizertin (2-1), en match comptant pour la première journée de la Ligue 1 du football professionnel (Poule A), disputé dimanche à Tataouine.

Les deux réalisations des locaux ont été l’oeuvre de Chiheb Zoghlami (46) et Moomen Rahmani (63) après l’ouverture du score pour les visiteurs par Khalil Sassi (30).

L’autre match programmé dimanche opposera à partir de 17h30 l’US Monastir au CS Chebba, dans le cadre de la poule B.

Le reste des rencontres de la journée inaugurale sont reportées à une date ultérieure en raison de l’engagement de l’Espérance de Tunis et de l’Etoile du Sahel en Ligue des champions et du CS Sfaxien et de l’US Ben Guerdane en coupe de la Confédération.

Les résultats

Poule A

Dimanche

A Tataouine :

US Tataouine 2 Chiheb Zoghlami (46), et Moomen Rahmani (63)

CA Bizertin 1 Khalil Sassi (30)

Classement : Pts J V N D BP BC Diff

1. US Tataouine 3 1 1 0 0 2 1 +1

2. Espérance ST 0 0 0 0 0 0 0 0

. CS Sfaxien 0 0 0 0 0 0 0 0

. US Ben Guerdane 0 0 0 0 0 0 0 0

. CSHammam-Lif 0 0 0 0 0 0 0 0

. ESH Sousse 0 0 0 0 0 0 0 0

. ES Metlaoui 0 0 0 0 0 0 0 0

8. CA Bizertin 0 1 0 0 1 1 2 -1

Poule B

Dimanche

A Monastir (17h30) :

US Monastir

CS Chebba

Samedi

A Zarzis :

ES Zarzis 0

O. Béja 2 Jacques Bessan (41), Chiheb Jebali (62)

A Radès :

C. Africain 1 Yassine Chammakhi (26)

AS Rejiche 1 Ahmed Hadhri (33)

Classement : Pts J V N D BP BC Diff

1. O. Béja 3 1 1 0 0 3 0 +3

2. C. Africain 1 1 0 1 0 1 1 0

. AS Réjiche 1 1 0 1 0 1 1 0

4. AS Soliman 0 0 0 0 0 0 0 0

. ES Sahel 0 0 0 0 0 0 0 0

. US Monastir 0 0 0 0 0 0 0 0

. CS Chebba 0 0 0 0 0 0 0 0

8. ES Zarzis 0 1 0 0 1 0 2 -2