LCA : l’Espérance de Tunis à Benghazi pour négocier son premier derby maghrébin face à Al-Ittihad Tripoli

L’Espérance sportive de Tunis, quadruple champion d’Afrique et l’un des deux représentants tunisiens en lice dans l’édition 2021-2022 de la Ligue des champions d’Afrique avec l’Etoile du Sahel, entrera en lice ce dimanche dans la compétition en allant croiser le fer à Benghazi en Libye avec Al-Ittihad de Tripoli pour le compte du premier tour aller.

Il s’agira du premier derby maghrébin de la plus prestigieuse des compétitions africaines entre le champion de Tunisie en Titre et le champion de Libye.

L’enjeu est de taille tant pour la formation tunisoise que son adversaire libyen qui, cherchent tous deux à faire une bonne entame de leurs parcours respectifs.

Les sang et or, seront cette année, en quête d’un éventuel cinquième sacre sous la houlette du nouveau staff technique conduit par l’ex-espérantiste et international tunisien Radhi Jaidi, tandis que les libyens abordent, quant à eux, une nouvelle saison avec la particularité d’une participation au double front local et continental.

En effet, se présentant comme de sérieux prétendants au titre, les espérantistes se doivent de réussir dès ce tour à se positionner en tant que leaders et à réussir un parcours sans faute afin de prévenir toute mauvaise surprise qui les priverait d’atteindre des tours avancés de la compétition.

En bute à un manque d’efficacité offensive qui perdure depuis la venue du coach Jaidi, la formation tunisoise cherchera dès dimanche à trouver la bonne équation qui servira à sa relance, profitant notamment d’un moral meilleur après le sacre de la supercoupe édition 2020-2021 remporté récemment aux dépens du CS Sfaxien.

Cette année et contrairement aux saisons précédentes, l’Espérance version Radhi Jaidi ne semble pas à l’abri d’éventuelles surprises et devrait faire preuve d’une plus grande force de caractère qu’elle ne laisse paraître actuellement, pour faire face aux challengers et autres outsiders à son menu.

D’ordinaire, un match comme celui de dimanche devrait être une formalité pour les sang et or, mais la nouvelle donne laisse présager une mission pour le moins difficile face à une formation libyenne talentueuse et qui retrouve le goût de la compétition après une assez longue trêve forcée, situation sanitaire et politique oblige en Libye.

Pour franchir ce match piège, le staff technique espérantiste pourra compter sur un effectif riche qui aura, néanmoins, pu conserver des éléments clés dans le jeu sang et or à l’instar de ses cadres les plus expérimentés, tels le portier Moez Ben Cherifia, le capitaine Khalil Chemmam, Ghaylène Chaalali, l’ivoirien Foussiney Coulibaly et l’algérien Abdelkader Badrane.

Ces derniers devraient forcément constituer l’ossature de la formation rentrante des tunisiens lors du match de Benghazi, aux côtés de l’indispensable jeune milieu de terrain, Mohamed Ali Ben Romdhane et de la nouvelle recrue Rached Arfaoui qui a effectué son retour parmi le groupe après trois jours d’absence à cause d’un rhume et dont les début avec le club de la capitale s’avèrent être fort prometteurs.

De leur côté, Bilel Chabbar, Mohamed Ali Yacoubi et Elyes Chetti ont également rejoint leurs coéquipiers mardi après une semaine d’exercices individuels.

S’agissant d’Al Ittihad, il y a lieu de noter que les responsables du club avaient programmé une préparation hors du territoire libyen pour donner toutes les chances de réussite à leur formation.

Les tripolitains se sont, avaient en effet peaufiné leur préparation en Egypte où elle a disputé deux matches amicaux ; un premier contre la formation cairote du Zamalek qui s’est soldé par un nul (1-1) et un deuxième face au Céramica Cléopatra dont l’issue était pareille au premier soit un second nul (0-0).

Pour rappel, la Confédération Africaine de football (CAF) avait fixé la date du match retour au dimanche 24 octobre sur la du stade Hamadi Agrebi de Radès.

Les sang et or étaient exempts du premier tour préliminaire, tandis que les Libyens se sont qualifiés en éliminant KMKM de Zanzibar sur le score cumulé de 4-0 (2-0 à l’aller et au retour).

Les vainqueurs à l’issue des deux manches se qualifieront pour la phase de groupes, tandis que les perdants rejoindront le deuxième tour préliminaire additionnel de la Coupe de la CAF.