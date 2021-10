Mondial-2022 : les joueurs mis à disposition de leur sélection une semaine avant le début de la compétition

Les joueurs internationaux pourraient être mis à disposition de leur sélections respectives une semaine avant le début de la Coupe du Monde 2022 de football, prévue du 21 novembre au 18 décembre au Qatar, selon les informations du quotidien sportif français L’Equipe.

Le quotidien sportif révèle avoir pris connaissance d’une circulaire publiée en juillet dernier par l’UEFA, indiquant que les clubs européens pourront libérer leurs internationaux, le 14 novembre prochain, soit une semaine avant le début de la compétition, prévue du 21 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar.

La circulaire envoyée aux 55 fédérations européennes est un coup de semonce pour les potentielles sélections qualifiées à cette échéance majeure, qui devront raccourcir leur période de préparation au strict minimum. Un changement majeur motivé, selon l’instance européenne, par le déroulement du Mondial au mois de novembre et décembre, perturbant ainsi le déroulé des championnats majeurs par une coupure en plein milieu de leur phase aller.

En France, l’équation pourrait s’annoncer complexe pour le sélectionneur national, Djamel Belmadi, qui peut compter sur un fort continent d’internationaux algériens (13) évoluant en Ligue 1. Face à cette problématique, la Ligue française de Football Professionnel compte se réunir aujourd’hui (jeudi) en vue d’étudier les scénarios envisageables pour préparer le calendrier de la saison 2022/2023.

Selon la même source, la Ligue envisagerait plusieurs scénarios dont un qui ferait débuter la première journée le 7 août 2022 et se conclurait le week-end du 3-4 juin 2023, avec une coupure prévue à partir du 13 novembre 2022 soit un jour avant la date butoir fixée par l’UEFA.

Selon les scénarios envisagées, le championnat de France pourrait marquer une pause de cinq à six semaines comprenant la période Mondial et post-compétition. Ainsi dans les cartons de la Ligue, on trouve la possibilité dans l’un des scénarios d’une reprise sous forme de “boxing-day” entre les deux fêtes de fin d’année.

Un chemin qui pourrait être suivi par d’autres Ligues européennes majeures qui devront dans les prochaines semaines formuler un calendrier intégrant l’équation d’un Mondial organisé pour la première fois de son Histoire.

Pour la Ligue des Champions 2022/2023, les principaux changements sont prévus dans le déroulement de la phase de poules dont le début pourrait intervenir une semaine avant le début initial, soir le 6 et 7 septembre 2022, et s’achevant le 1er et 2 novembre 2022.

La finale de cette édition de la C1 est, quant à elle, prévue pour le 18 juin 2023. Quant aux deux autres compétitions européennes de clubs (Ligue Europa et Conférence League), leurs phases de poules respectives pourraient débuter le 8 septembre 2022 et leurs finales respectives être programmées 31 mai pour la C3 et le 7 juin pour la Conference League.

Ces mesures liées à l’aménagement de la fenêtre de préparation pré-Mondial concernent pour l’instant les joueurs évoluant dans des championnats dépendant de l’UEFA. Pour les autres confédérations, la réflexion sur le sujet est encore en cours même si pour l’AFC l’interruption cette année des championnat arabe-asiatiques en période de Coupe Arabe (30 novembre – 18 décembre 2021) semble donner des indications sur le scénario envisagé pour la saison prochaine.