L’ambassadeur US réitère la détermination de son pays à soutenir la Tunisie

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, s’est entretenu, vendredi, avec l’ambassadeur des Etats-Unis à Tunis, Donald Blome.

L’entretien a porté sur la consolidation de la coopération bilatérale dans les différents domaines, notamment à la lumière des prochaines échéances bilatérales prévues, dont la 4e session de la Commission économique mixte tuniso-américaine et le Dialogue stratégique tuniso-américain.

Lors de l’entretien, l’ambassadeur des Etats-Unis a réitéré la détermination de son pays à soutenir la Tunisie à relever les multiples défis qui se posent et à l’aider à aller de l’avant pour mettre en place des projets de développement et des réformes structurelles.

Il a salué la bonne coordination et la coopération fructueuse établie entre les deux pays au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, souligne le département des Affaires étrangères dans un communiqué, publié samedi.

De son côté, M. Othman Jerandi a affirmé que les mesures exceptionnelles décidées par le président de la République interviennent “en réponse aux demandes du peuple” tunisien pour rectifier le processus démocratique et instaurer un Etat de droit, un Etat solide et fort et des institutions efficaces et responsables au service du développement et de la stabilité.