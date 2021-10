Une délégation du Parti socialiste rencontre le secrétaire général de l’UGTT

Une délégation du bureau exécutif du Parti socialiste (PS) s’est entretenue, lundi, au siège de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), avec son secrétaire général, Noureddine Tabboubi.

L’entretien a porté sur la situation générale du pays et le rôle de la centrale syndicale dans la construction d’une République démocratique et sociale, à la lumière des grands défis auxquels le pays et le peuple sont confrontés, lit-on dans un communiqué publié par le parti à l’issue de la rencontre.

La délégation du PS a souligné, à cette occasion, la nécessité d’une collaboration entre toutes les forces sociales et républicaines afin de préserver les acquis de l’Etat et d’édifier l’avenir de la Tunisie en partenariat avec les organisations nationales et les parties progressistes.

Selon le parti, la situation que traverse le pays exige “un dialogue national impliquant les grandes organisations et les forces nationales et progressistes pour se mettre d’accord sur les changements à apporter aux systèmes politique et électoral et pour ouvrir de nouvelles perspectives aux Tunisiens à travers des institutions élues et démocratiques”. Lesquelles institutions, estime le parti, auront pour mission d’améliorer la situation sociale des Tunisiens et de garantir la stabilité politique.

La délégation du bureau exécutif du Parti socialiste est composée de son secrétaire général Moncef Chrigui et ses deux adjoints Adel Aloui et Hanen Mahjoubi.

Le secrétaire général de l’UGTT a eu, récemment, plusieurs rencontres, avec des représentants de partis politiques, de diplomates étrangers, d’universitaires et de juristes, consacrées au suivi des développements de la situation après le 25 juillet 2021.