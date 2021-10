Meilleure baguette de Paris 2021  : Makram Akrout ne livrera pourtant pas l’Elysée !

Il a remporté le concours de la « Meilleure baguette de Paris 2021 », ce qui devait lui permettre de livrer ses baguettes à la table du président de la République durant une année. Mais seulement voilà, le Tunisien naturalisé français en 2019, Makram Akrout, «… est suspecté d’avoir relayé des posts islamistes sur sa page Facebook », rapporte Le Parisien.

Toujours selon le journal, «… l’Élysée indique que ce n’est pas prévu. L’Élysée n’a pas pris contact avec ce monsieur ». Toutefois, il est précisé que « Ce n’est pas automatique que le lauréat de la meilleure baguette de Paris livre l’Élysée », et ce même si l’Élysée twittait, samedi 2 octobre « Bravo ! (…) Comme le veut la tradition, il fournira du pain à l’Elysée pendant un an ». « Je pense que cette décision est une première ! », souligne Franck Thomasse, du syndicat des boulangers du Grand Paris, cité par Le Parisien.

Et pour certains, la décision ne serait pas surprenante. En effet, Emmanuel Grégoire, le bras droit (PS) d’Anne Hidalgo, avait indiqué samedi que « cela pose un sujet sur la livraison de l’Elysée si d’aventure c’était un personnage qui avait eu des expressions malheureuses ». D’ailleurs, l’hôtel de Ville avait saisi la Préfecture de police « pour savoir si des enquêtes sont en cours ».

Le début de la polémique autour de Makram Akrout

Nos confrères du Parisien reviennent sur cette journée du dimanche 26 septembre, après le sacre de ce concours, organisé par la ville depuis 28 ans et le syndicat des boulangers du Grand Paris.

Le quotidien écrit que « des internautes ont exhumé des posts “haineux“, “anti-français liés à des islamistes“, que le boulanger n’a pas écrit lui-même mais relayés ces deux dernières années ». Et voici lesdits posts que Akrouk aurait retweetés : « La France encourage et propage la décadence dans nos pays pour protéger ses intérêts colonialistes et nous pousse à nous éloigner de la religion et des valeurs islamiques », ou « Nous avons pleuré pour Charlie Hebdo et pour Notre-Dame mais du côté de la France, ils ne pleurent pas ces chiens lorsqu’on se moque du maître de la création, Allah ».

Pour se justifier, Makram Akrout aurait dit à Franck Thomasse que « son compte avait été piraté ». Ce que son avocate Sylvia Lasfargeas a quelque peu confirmé, en soulignant que « comme bien des internautes, il a pu partager dans le passé des contenus publiés sur les réseaux sociaux sans en saisir toute la teneur ». Cela n’empêche, elle indique que le “boulanger est très attaché à la France et son adhésion à tous ses principes fondamentaux de liberté, égalité et fraternité ».

Moralité de l’histoire: à l’heure d’internet et des réseaux sociaux, il faut faire très attention.

Affaire à suivre.